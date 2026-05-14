Visite d’une fruitière à comté & dégustation Fruitière du Vallon de Sancey Sancey

Sancey

Visite d’une fruitière à comté & dégustation

Fruitière du Vallon de Sancey 55 Grande Rue Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-15 10:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Assistez à la transformation du lait en comté, produit emblématique de notre région. De la traite à l’affinage, une visite au cœur d’une fruitière qui réveillera tous vos sens. Rendez-vous à 9h devant les Fruitières du Vallon de Sancey.

Places limitées, réservation obligatoire. .

Fruitière du Vallon de Sancey 55 Grande Rue Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 84 76

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English : Visite d’une fruitière à comté & dégustation

L’événement Visite d’une fruitière à comté & dégustation Sancey a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE