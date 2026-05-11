Pot d’accueil Rue de la Basilique Sancey

Sancey

Pot d’accueil

Rue de la Basilique Basilique Sainte Jeanne-Antide Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 16:30:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Profitez d’un moment convivial et privilégié autour de spécialités locales (comté, boissons Rieme, gâteaux de ménage…) pour découvrir les incontournables du territoire dans un lieu emblématique ! Visite libre de la basilique possible. .

Rue de la Basilique Basilique Sainte Jeanne-Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Pot d’accueil

L’événement Pot d’accueil Sancey a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE