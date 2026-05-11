Pot d’accueil Rue de la Basilique Sancey
Pot d’accueil Rue de la Basilique Sancey lundi 24 août 2026.
Sancey
Pot d’accueil
Rue de la Basilique Basilique Sainte Jeanne-Antide Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 16:30:00
fin : 2026-08-24 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Profitez d’un moment convivial et privilégié autour de spécialités locales (comté, boissons Rieme, gâteaux de ménage…) pour découvrir les incontournables du territoire dans un lieu emblématique ! Visite libre de la basilique possible. .
Rue de la Basilique Basilique Sainte Jeanne-Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Pot d’accueil
L’événement Pot d’accueil Sancey a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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