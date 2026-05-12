Sancey

VANONY AU PATRONAGE

Le Patronage Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 20:00:00

fin : 2026-10-11 21:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Avec Vanony, c’est 2h de rire, une extraordinaire présence sur scène et une formidable bouffée de cet air frais sentant bon le terroir vosgien, toute la sensation de cette vie paysanne simple et saine, à la logique toute naturelle à travers un humour bien connu, grivois par moment mais toujours de bon ton, jouant avec subtilité sur les jeux de mots, les allusions et les sous-entendus. Avec ses gros sabots, il crée une chaleur et une complicité avec son public, le tout dans une grande simplicité. Dans un monde où l’on ne parle que de malheurs dans un climat morose, merci Claude VANONY de nous permettre de nous dérider et de retrouver ce rire sans lequel tout parait si triste! .

Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : VANONY AU PATRONAGE

L’événement VANONY AU PATRONAGE Sancey a été mis à jour le 2026-05-12 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE