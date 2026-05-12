Sancey

Piano en liberté Cuisine

Le Patronage Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Une voix… un piano… c’est au sein de cet univers poétique et intimiste, mais qui n’exclut ni les tempêtes ni les fulgurances qu’évoluent les 2 artistes. Elle, auteur compositeur à fleur de peau, charismatique interprète de Barbara, chanteuse, musicienne et thérapeute en soif d’absolu. Lui, pianiste concertiste en dehors des sentiers battus, passionné de chanson, arrangeur et improvisateur, habituel du grand écart entre musique savante et musique populaire.

C’est Barbara qui a allumé la mèche entre ces deux là. Barbara, si pudique dans la vie, follement impudique dans ses chansons. C’est là qu’est né le duo flamboyant entre Nwanda Beli et Pascal Keller, nourri par une amitié et une communion musicale profondes.

Cuisine est le poème des mots et des maux. Cuisine est un message personnel et universel. Cuisine est le choix d’aimer la vie malgré toutes ses ombres et ses déchirures. Cuisine est un soleil qui brille de mille feux, de mille plaies et de mille résurrections. .

Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Piano en liberté Cuisine

L’événement Piano en liberté Cuisine Sancey a été mis à jour le 2026-05-12 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE