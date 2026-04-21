Sancey

PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY

Caserne des Sapeurs-Pompiers Sancey Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Lors de cette journée découvrez les gestes qui sauvent, les manœuvres des JSP, des ateliers sur l’utilisation des extincteurs et de la lance à incendie, une manœuvre de désincarcération et bien d’autres activités. Buvette, repas et petite restauration. .

Caserne des Sapeurs-Pompiers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 77 68 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY

L’événement PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY Sancey a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE