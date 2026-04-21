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PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY Sancey

PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY Sancey dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Caserne des Sapeurs-Pompiers

Ville : 25430 Sancey

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sancey

PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY

Caserne des Sapeurs-Pompiers Sancey Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Lors de cette journée découvrez les gestes qui sauvent, les manœuvres des JSP, des ateliers sur l’utilisation des extincteurs et de la lance à incendie, une manœuvre de désincarcération et bien d’autres activités. Buvette, repas et petite restauration.   .

Caserne des Sapeurs-Pompiers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 77 68 91 

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English : PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY

L’événement PORTES OUVERTES POMPIERS, SANCEY Sancey a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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