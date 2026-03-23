ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC LE PATRONAGE Sancey

ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC

LE PATRONAGE 10 bis rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert-spectacle autobiographique porté par Téméo, où la musique devient le fil conducteur d’un récit de vie. .

LE PATRONAGE 10 bis rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 32 60 mairie@sancey.org

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English : ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC

L’événement ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC Sancey a été mis à jour le 2026-03-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE