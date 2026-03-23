ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC LE PATRONAGE Sancey

ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC LE PATRONAGE Sancey samedi 13 juin 2026.

ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC

LE PATRONAGE 10 bis rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert-spectacle autobiographique porté par Téméo, où la musique devient le fil conducteur d’un récit de vie.   .

LE PATRONAGE 10 bis rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 32 60  mairie@sancey.org

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English : ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC

L’événement ITINERAIRE D’UN REVEUR TEMEO MUSIC Sancey a été mis à jour le 2026-03-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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