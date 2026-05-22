Atelier Je réponds à vos questions Comcom Sancey Sancey
Atelier Je réponds à vos questions Comcom Sancey Sancey mercredi 17 juin 2026.
Sancey
Atelier Je réponds à vos questions
Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 11:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Temps d’échange pour aider à résoudre les difficultés numériques du quotidien.
Matériel Ordinateur + Smartphone .
Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com
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English : Atelier Je réponds à vos questions
L’événement Atelier Je réponds à vos questions Sancey a été mis à jour le 2026-05-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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