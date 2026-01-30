Vente de composteurs Communauté de communes Sancey

Vente de composteurs

[VENTE DE COMPOSTEURS]

Prochaine vente

Lundi 09 mars à la communauté de communes de Sancey

De 13h00 à 15h00

Précommande obligatoire sur notre site internet www.preval.fr .

Communauté de communes 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fschelle@preval.fr

