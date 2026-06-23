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Atelier Quiz numérique CCPSB Sancey

Atelier Quiz numérique CCPSB Sancey mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
CCPSB
Adresse
14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

Atelier Quiz numérique

CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Tester ses connaissances sur le numérique grâce à un quiz convivial et interactif.   .

CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62  c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Atelier Quiz numérique

L’événement Atelier Quiz numérique Sancey a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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