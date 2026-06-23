Finalisation de la base de données CCPSB Sancey
vendredi 24 juillet 2026 · CCPSB · Sancey
Informations pratiques
Sancey
Finalisation de la base de données
CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Apprendre à organiser, compléter et mettre à jour la base de données des ateliers numérique. .
CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com
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English : Finalisation de la base de données
L’événement Finalisation de la base de données Sancey a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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