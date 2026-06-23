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AGENDA · Sancey

Finalisation de la base de données CCPSB Sancey

vendredi 24 juillet 2026 · CCPSB · Sancey

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CCPSB
Adresse
14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

Finalisation de la base de données

CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Apprendre à organiser, compléter et mettre à jour la base de données des ateliers numérique.   .

CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62  c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Finalisation de la base de données

L’événement Finalisation de la base de données Sancey a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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