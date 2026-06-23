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A SUPP Comcom Sancey Sancey

A SUPP Comcom Sancey Sancey mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Comcom Sancey
Adresse
14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

A SUPP

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :
2026-07-22

22/07/2026 10h00 Sancey

Atelier Quiz numérique

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Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62  c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : A SUPP

L’événement A SUPP Sancey a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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