Informations pratiques

Sancey

ATELIER EN MOUVEMENT

Relais Petite Enfance (RPE) 17 Rue Sous Les Chênes Sancey Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 15:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-24

Ces ateliers ont pour objectif de proposer aux enfants un temps ludique autour de la motricité globale et fine, du graphisme, des repères dans le temps et dans l’espace, de la confiance en soi et de la coopération, à travers des jeux corporels, du sport et de la détente. .

Relais Petite Enfance (RPE) 17 Rue Sous Les Chênes Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 31 66 03 laure25psychomot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER EN MOUVEMENT

L’événement ATELIER EN MOUVEMENT Sancey a été mis à jour le 2026-07-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE