ATELIER EN MOUVEMENT Relais Petite Enfance (RPE) Sancey
lundi 20 juillet 2026 · Relais Petite Enfance (RPE) · Sancey
Informations pratiques
Sancey
ATELIER EN MOUVEMENT
Relais Petite Enfance (RPE) 17 Rue Sous Les Chênes Sancey Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-24
Ces ateliers ont pour objectif de proposer aux enfants un temps ludique autour de la motricité globale et fine, du graphisme, des repères dans le temps et dans l’espace, de la confiance en soi et de la coopération, à travers des jeux corporels, du sport et de la détente. .
Relais Petite Enfance (RPE) 17 Rue Sous Les Chênes Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 31 66 03 laure25psychomot@gmail.com
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English : ATELIER EN MOUVEMENT
L’événement ATELIER EN MOUVEMENT Sancey a été mis à jour le 2026-07-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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