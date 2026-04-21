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MESSE PONTIFICALE Parking de la Basilique Sancey

MESSE PONTIFICALE Parking de la Basilique Sancey dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Parking de la Basilique

Adresse : Esplanade sainte Jeanne-Antide

Ville : 25430 Sancey

Département : Doubs

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sancey

MESSE PONTIFICALE

Parking de la Basilique Esplanade sainte Jeanne-Antide Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Messe pontificale présidée par Monseigneur Migliore nonce apostolique en France.   .

Parking de la Basilique Esplanade sainte Jeanne-Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 21 40  secretariat-plateaux.doubs@diocese-besancon.fr

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English : MESSE PONTIFICALE

L’événement MESSE PONTIFICALE Sancey a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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