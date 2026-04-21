MESSE PONTIFICALE Parking de la Basilique Sancey
MESSE PONTIFICALE Parking de la Basilique Sancey dimanche 31 mai 2026.
Sancey
MESSE PONTIFICALE
Parking de la Basilique Esplanade sainte Jeanne-Antide Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Messe pontificale présidée par Monseigneur Migliore nonce apostolique en France. .
Parking de la Basilique Esplanade sainte Jeanne-Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 21 40 secretariat-plateaux.doubs@diocese-besancon.fr
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English : MESSE PONTIFICALE
L’événement MESSE PONTIFICALE Sancey a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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