MESSE PONTIFICALE Parking de la Basilique Sancey

Sancey

MESSE PONTIFICALE

Parking de la Basilique Esplanade sainte Jeanne-Antide Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Messe pontificale présidée par Monseigneur Migliore nonce apostolique en France. .

Parking de la Basilique Esplanade sainte Jeanne-Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 21 40 secretariat-plateaux.doubs@diocese-besancon.fr

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English : MESSE PONTIFICALE

L’événement MESSE PONTIFICALE Sancey a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE