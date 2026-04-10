L’admirable Jeanne Antide, par l’ensemble vocal de Franche-Comté Sancey
L’admirable Jeanne Antide, par l’ensemble vocal de Franche-Comté Sancey samedi 30 mai 2026.
Sancey
L’admirable Jeanne Antide, par l’ensemble vocal de Franche-Comté
Église St Martin Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert-lecture unique proposé par Contraste, sous la direction artistique de Brigitte Rose. D’après l’ouvrage de Monsieur Théodule Rey-Mermet nous retracerons le parcours d’une figure féminine exceptionnelle, infatigable, intrépide et généreuse, sublimé par des choix musicaux en résonance avec sa vie. Au programme chants d’enfants de tradition franc-comtoise, musiques de la Révolution, la Charité de Rossini, l’hymne à Jeanne-Antide du père Monnin, ainsi que des œuvres plus éloignées…. .
Église St Martin Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’admirable Jeanne Antide, par l’ensemble vocal de Franche-Comté
L’événement L’admirable Jeanne Antide, par l’ensemble vocal de Franche-Comté Sancey a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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