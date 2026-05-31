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Biclou, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

Biclou, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

Biclou, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville

Adresse : Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Biclou Dimanche 21 juin, 15h00 Parvis de l’Hôtel de Ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Biclou c’est un spectacle, mais pas que ! Cette ode à la petite reine interroge avec humour et poésie nos modes de vie et propose de faire du théâtre autrement : à vélo. Le vélo comme objet de rencontre, comme moyen de déplacement, comme outil d’épanouissement, de liberté, de découverte…

Tout public

Parvis de l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Cette ode à la petite reine interroge avec humour et poésie nos modes de vie et propose de faire du théâtre autrement : à vélo.

© Cécile Machin

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