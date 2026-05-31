Biclou, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

Biclou Dimanche 21 juin, 15h00 Parvis de l’Hôtel de Ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Biclou c’est un spectacle, mais pas que ! Cette ode à la petite reine interroge avec humour et poésie nos modes de vie et propose de faire du théâtre autrement : à vélo. Le vélo comme objet de rencontre, comme moyen de déplacement, comme outil d’épanouissement, de liberté, de découverte…

Tout public

Parvis de l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Cette ode à la petite reine interroge avec humour et poésie nos modes de vie et propose de faire du théâtre autrement : à vélo.

© Cécile Machin