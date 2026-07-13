Bien-être au Camping Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Bien-être au Camping

Vallée de l’Hyères Bar-resto du camping municipal Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-29 2026-08-31

Solenn Gestin, naturopathe à Carhaix vous propose des massages au crânien (sur chaise de massage, habillé) pour une durée de 25 minutes.

Les lundis dans le chalet du bar et les autres jours sous la tonnelle ! .

Vallée de l’Hyères Bar-resto du camping municipal Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 40 46 25 31

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English :

L’événement Bien-être au Camping Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée