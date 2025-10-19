Festival des Vieilles Charrues Site de Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Festival des Vieilles Charrues

Site de Kerampuilh Rue Jean-Sébastien Corvellec Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

34 édition du festival des Vieilles Charrues !

Mi-octobre dernier, les 10 premiers noms des artistes présents pour l’édition boréale 2026 ont été dévoilés !

Ce samedi 18 juillet 2026, MIKA se produira sur scène.

Retrouvez la programmation 2026 et toutes les infos sur www.vieillescharrues.asso.fr

La Billetterie est déjà ouverte. La BOURSE D’ECHANGE OFFICIELLE entre particuliers sera mise en place FIN JUIN 2026.

HEBERGEMENTS

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, l’Office de tourisme publie chaque année une base de données Hébergements sur son site internet. Vous y trouverez tous types d’hébergements officiels avec les chambres d’hôtes, gîtes… et occasionnels avec les propositions de logements des habitants de la région de Carhaix qui ouvrent leurs portes spécialement pour le festival maisons, jardins ou terrains à louer… ELLE SERA EN LIGNE COURANT FEVRIER 2026.

L’Office de tourisme publiera également les horaires de trajet des navettes circulant pendant le festival et d’autres informations pratiques, peu de temps avant le début du festival. .

