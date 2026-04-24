Cinéma Le Grand Bleu Alice danse, danse, danse … rue Jean-Monnet Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu Alice danse, danse, danse …

rue Jean-Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:15:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de la Journée danse et cinéma du festival itinérant Nomadanse 2026, le cinéma Le Grand Bleu vous propose un documentaire:

Alice, 38 ans, porteuse de trisomie 21, danseuse contemporaine professionnelle, veut changer les regards sur la différence. Elle va devenir chorégraphe et mettre en scène dix chorégraphes de renom dans son premier spectacle, dont la première est attendue en septembre 2024. Ce projet artistique la confronte à ses difficultés intrinsèques, suspendant la réussite du projet à l’adaptation des chorégraphes-interprètes et des moyens mis à la disposition d’Alice. À travers l’histoire de sa vie et du témoignage qu’elle nous livre, se dresse le portrait rayonnant d’une jeune femme décidée, fière, autonome qui percute toutes nos idées reçues sur le handicap.

Projection suivie d’une discussion.

Retrouvez le programme de Nomadance en cliquant sur le fichier suivant: .

rue Jean-Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64

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L’événement Cinéma Le Grand Bleu Alice danse, danse, danse … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée