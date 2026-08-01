Cinéma Le Grand Bleu Ciné Gourmand …. Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu Ciné Gourmand ….

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Soirée conviviale tout public, dès 6 ans

Film tourné en Centre-Bretagne (Rostrenen, Gouarec, Glomel…)

Au programme:

– À partir de 17h30 Jeux en bois Vente d’affiches de films

– 19h Repas crêpes préparé par les bénévoles de Contrechamp, servi près du cinéma (à l’intérieur ou à l’extérieur selon la météo)

– 20h40 Quizz sur le cinéma en Bretagne. Cadeaux à gagner

– 21h Début du film Un grand raccourci

Résumé:

Quand le restaurant familial menace de fermer, deux cousins bretons relâchent des rats pour s’improviser dératiseurs. Le même été, deux jeunes femmes trafiquent le concours de beauté local pour promouvoir leurs bijoux. Embarqués dans leurs stratagèmes chaotiques, ces quatre débrouillards en quête d’avenir finissent par se percuter. .

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64

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English :

L’événement Cinéma Le Grand Bleu Ciné Gourmand …. Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée