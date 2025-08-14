Motocultor open air Festival 2026 Site de Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Motocultor open air Festival 2026

Site de Kerampuilh Rue Jean-Sébastien Corvellec Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

4è édition du Motocultor Festival à Carhaix !

Festival de musique Metal avec toujours avec la même recette 4 jours, 105 groupes, 4 scènes.

Découvrez l’ensemble de la programmation sur le site internet de l’association ainsi que sur sa page Facebook (liens en bas, à droite) !

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, l’Office de tourisme publie une base de données Hébergements sur ce site internet. Vous y trouverez tous types d’hébergements officiels avec les chambres d’hôtes, gîtes… et occasionnels avec les propositions de logements des habitants de la région de Carhaix qui ouvrent leurs portes spécialement pour le festival maisons, jardins ou terrains à louer… .

Site de Kerampuilh Rue Jean-Sébastien Corvellec Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Motocultor open air Festival 2026 Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée