Vorgium Atelier jeune public Création de Phalères Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Vorgium Atelier jeune public Création de Phalères

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

Création de phalères, décoration du légionnaire, avec la technique du métal repoussé ! .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

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English :

L’événement Vorgium Atelier jeune public Création de Phalères Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée