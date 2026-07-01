Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Kreiz Breizh Elites

Centre-ville Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez le Kreiz Breizh Élites

Course cycliste internationale UCI ouverte aux équipes Pro-team, Continentales et meilleurs amateurs français.

Étape 1 le 31 juillet 2026 à Grâces

Étape 2 le 01 août 2026: Calanhel Gourin

Étape 3 le 02 août 2026: Domaine de Trévarez Carhaix-Plouguer

Étape 4 le 03 août 2026: Stade du Roudourou à Guingamp Rostrenen

Le dimanche 2 août La deuxième étape innove avec un départ prestigieux depuis le Château de Trévarez, site emblématique du Centre Finistère.

La présentation des coureurs s’y fera dans un cadre remarquable, avant de traverser le Poher en direction de Carhaix. L’arrivée s’y joue sur un circuit bien connu des coureurs, particulièrement exigeant, qui joue souvent un rôle décisif dans l’issue de l’épreuve. .

Centre-ville Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kreiz Breizh Elites Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée