Carhaix-Plouguer

Poher plage 2026 Kerlouan

Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:15:00

fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Destination la plage de Meneham à Kerlouan

Le départ sera donné à 10h30, place de Verdun (Parking de l’Eglise) à Carhaix

Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.

Se présenter 15 minutes avant le départ. .

Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 48 00

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English :

L’événement Poher plage 2026 Kerlouan Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée