Poher plage 2026 Kerlouan Carhaix-Plouguer
Poher plage 2026 Kerlouan Carhaix-Plouguer mercredi 19 août 2026.
Carhaix-Plouguer
Poher plage 2026 Kerlouan
Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:15:00
fin : 2026-08-19 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Destination la plage de Meneham à Kerlouan
Le départ sera donné à 10h30, place de Verdun (Parking de l’Eglise) à Carhaix
Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.
Se présenter 15 minutes avant le départ. .
Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 48 00
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English :
L’événement Poher plage 2026 Kerlouan Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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