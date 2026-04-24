Cinéma Le Grand Bleu Court métrages sur le thème de la DANSE rue Jean-Monnet Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu Court métrages sur le thème de la DANSE

rue Jean-Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 10:45:00

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de la Journée danse et cinéma du festival itinérant Nomadanse 2026, le cinéma Le Grand Bleu vous propose une sélection de courtes fictions et animations jeune public sur le thème de la danse.

En écho atelier jeux et mouvements avec le centre de loisirs de Poher communauté, 10h45

Retrouvez le programme de Nomadance en cliquant sur le fichier suivant: .

rue Jean-Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64

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English : Cinéma Le Grand Bleu Court métrages sur le thème de la DANSE

L’événement Cinéma Le Grand Bleu Court métrages sur le thème de la DANSE Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée