Glenmor: Concert de Gospel Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer
Glenmor: Concert de Gospel Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer vendredi 17 avril 2026.
Glenmor: Concert de Gospel
Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Célébrez le pouvoir de la musique et de la foi avec le Concert Gospel .
Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 82 72 87 09
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English : Glenmor: Concert de Gospel
L’événement Glenmor: Concert de Gospel Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-14 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée