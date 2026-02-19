Glenmor: Concert de Gospel Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Glenmor: Concert de Gospel

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Célébrez le pouvoir de la musique et de la foi avec le Concert Gospel .

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 82 72 87 09

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English : Glenmor: Concert de Gospel

L’événement Glenmor: Concert de Gospel Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-14 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée