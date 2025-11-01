[Bien-être] Stage de Feldenkrais La Maison des Associations Dieppe
[Bien-être] Stage de Feldenkrais La Maison des Associations Dieppe samedi 1 novembre 2025.
[Bien-être] Stage de Feldenkrais
La Maison des Associations / 14 Rue Notre-Dame Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-01
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2025-11-01 2026-01-31 2026-03-21
Envie de ralentir, de vous reconnecter à vous-même et de redécouvrir le plaisir du mouvement ? Ce stage est une véritable invitation à un voyage intérieur tout en douceur.
Accompagné(e) par une praticienne expérimentée de la méthode Feldenkrais, explorez une autre façon d’habiter votre corps, plus fluide, plus libre, plus consciente.
Au programme
✨ Réorganiser votre posture
✨ Respirer avec plus d’aisance
✨ Donner de la couleur à votre voix
Un moment précieux pour se recentrer, gagner en vitalité… et rayonner au quotidien.
– 3 ateliers par jours. .
La Maison des Associations / 14 Rue Notre-Dame Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 01 72 35 bleuvoyelle@gmail.com
English : [Bien-être] Stage de Feldenkrais
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Bien-être] Stage de Feldenkrais Dieppe a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie