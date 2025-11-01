[Bien-être] Stage de Feldenkrais La Maison des Associations Dieppe

[Bien-être] Stage de Feldenkrais

La Maison des Associations / 14 Rue Notre-Dame Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-01

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2025-11-01 2026-01-31 2026-03-21

Envie de ralentir, de vous reconnecter à vous-même et de redécouvrir le plaisir du mouvement ? Ce stage est une véritable invitation à un voyage intérieur tout en douceur.

Accompagné(e) par une praticienne expérimentée de la méthode Feldenkrais, explorez une autre façon d’habiter votre corps, plus fluide, plus libre, plus consciente.

Au programme

✨ Réorganiser votre posture

✨ Respirer avec plus d’aisance

✨ Donner de la couleur à votre voix

Un moment précieux pour se recentrer, gagner en vitalité… et rayonner au quotidien.

– 3 ateliers par jours. .

La Maison des Associations / 14 Rue Notre-Dame Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 01 72 35 bleuvoyelle@gmail.com

