[Bien-être] Yoga sur la plage Restaurant Les Voiles Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Bien-être] Yoga sur la plage Restaurant Les Voiles Sainte-Marguerite-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Bien-être] Yoga sur la plage
Restaurant Les Voiles / 3530 Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25
C’est l’été ! ☀️
Les Voiles (restaurant à Sainte Marguerite sur Mer) vous proposent à côté de leur terrasse des cours de yoga en plein air face à la mer.
⏱️Retrouvez ces cours les samedis de juin et de juillet de 10h à 11h.
Prix de la séance 15€
N’hésitez pas à venir avec une tenue confortable, votre tapis, une bouteille d’eau, crème solaire…
Réservation >> charlotteyogalax@gmail.com
Sous réserve de modifications en fonction du temps. .
Restaurant Les Voiles / 3530 Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie charlotteyogalax@gmail.com
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English : [Bien-être] Yoga sur la plage
L’événement [Bien-être] Yoga sur la plage Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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