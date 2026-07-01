BIEN MANGER EN FAMILLE, Square Louis Feuillade, Nantes

Informations pratiques

BIEN MANGER EN FAMILLE Lundi 24 août, 17h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00

☀️ ANIMATIONS ESTIVALES DU BREIL 2026 ☀️

Pataugeoire du Square Louis Feuillade

Lundi 24 août 2026

De 17h à 19h

Bien manger en famille

Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ?

Venez rencontrer Amandine, diététicienne, et Vanessa, infirmière au Centre de Santé du Breil, pour découvrir des conseils simples et pratiques à partager en famille.

Au programme :

✅ Échanges conviviaux

✅ Ateliers ludiques et participatifs

✅ Astuces pour une alimentation saine et gourmande

✅ Conseils adaptés à toute la famille

Un moment de partage pour prendre soin de sa santé tout en se faisant plaisir !

️ Animation gratuite – Ouverte à tous

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ? été2026