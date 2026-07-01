BIEN MANGER EN FAMILLE, Square Louis Feuillade, Nantes
lundi 24 août 2026 · Square Louis Feuillade · Nantes
Informations pratiques
BIEN MANGER EN FAMILLE Lundi 24 août, 17h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00
☀️ ANIMATIONS ESTIVALES DU BREIL 2026 ☀️
Pataugeoire du Square Louis Feuillade
Lundi 24 août 2026
De 17h à 19h
Bien manger en famille
Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ?
Venez rencontrer Amandine, diététicienne, et Vanessa, infirmière au Centre de Santé du Breil, pour découvrir des conseils simples et pratiques à partager en famille.
Au programme :
✅ Échanges conviviaux
✅ Ateliers ludiques et participatifs
✅ Astuces pour une alimentation saine et gourmande
✅ Conseils adaptés à toute la famille
Un moment de partage pour prendre soin de sa santé tout en se faisant plaisir !
️ Animation gratuite – Ouverte à tous
Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ? été2026
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