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BIEN MANGER EN FAMILLE, Square Louis Feuillade, Nantes

lundi 24 août 2026 · Square Louis Feuillade · Nantes

BIEN MANGER EN FAMILLE, Square Louis Feuillade, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Square Louis Feuillade
Adresse
Rue Jacques Feyder, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
GRATUIT

BIEN MANGER EN FAMILLE Lundi 24 août, 17h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T19:00:00+02:00

☀️ ANIMATIONS ESTIVALES DU BREIL 2026 ☀️

Pataugeoire du Square Louis Feuillade
Lundi 24 août 2026
De 17h à 19h

Bien manger en famille

Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ?

Venez rencontrer Amandine, diététicienne, et Vanessa, infirmière au Centre de Santé du Breil, pour découvrir des conseils simples et pratiques à partager en famille.

Au programme :

✅ Échanges conviviaux
✅ Ateliers ludiques et participatifs
✅ Astuces pour une alimentation saine et gourmande
✅ Conseils adaptés à toute la famille

Un moment de partage pour prendre soin de sa santé tout en se faisant plaisir !

️ Animation gratuite – Ouverte à tous

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ? été2026

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