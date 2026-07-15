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AGENDA · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Salle des Fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

jeudi 17 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Salle des Fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Rue des Costils
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bien vivre chez soi le plus longtemps possible

Salle des Fêtes Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 17:00:00

Date(s) :
2026-09-17

4 ateliers pratiques abordent comment bouger en sécurité et l’équilibre, bien manger pour rester en forme, adapter son logement, les aides financières et dispositifs…
Des professionnels de santé animent ces sessions destinées aux plus de 60 ans, sans inscription préalable.   .

Salle des Fêtes Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 90 17 90  accueil@villedieuintercom.fr

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English : Bien vivre chez soi le plus longtemps possible

L’événement Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles

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