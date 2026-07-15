Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Salle des Fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 17 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Bien vivre chez soi le plus longtemps possible
Salle des Fêtes Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 17:00:00
Date(s) :
2026-09-17
4 ateliers pratiques abordent comment bouger en sécurité et l’équilibre, bien manger pour rester en forme, adapter son logement, les aides financières et dispositifs…
Des professionnels de santé animent ces sessions destinées aux plus de 60 ans, sans inscription préalable. .
Salle des Fêtes Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 90 17 90 accueil@villedieuintercom.fr
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English : Bien vivre chez soi le plus longtemps possible
L’événement Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles
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