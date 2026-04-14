Biennale de l’Art et de la Nature Urbaine – (re)connecting.earth (03) – Ressources Sensibles, La Comédie de Genève, Genève

Biennale de l’Art et de la Nature Urbaine – (re)connecting.earth (03) – Ressources Sensibles 29 avril – 14 juin La Comédie de Genève

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T00:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:58:00+02:00

Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:58:00+02:00

La troisième édition de la Biennale (re)connecting.earth se tient du 29 avril au 14 juin 2026. Elle propose un parcours d’œuvres d’art et des découvertes sur la biodiversité, accompagné d’ateliers, de conférences et de projections sur la thématique des ressources naturelles. De la gare des Eaux-Vives à la Comédie de Genève, le parcours en plein air suit la Voie verte jusqu’au Centre d’art de la Villa du Parc à Annemasse, où l’exposition se prolonge.

Du sable à l’or, du pétrole à l’eau, en passant par les animaux d’élevage, cette édition intitulée Ressources sensibles s’intéresse aux ressources naturelles omniprésentes dans notre quotidien. À partir de recherches de terrain, entre contextes locaux et enjeux globaux, les artistes explorent les processus d’extraction, de circulation et d’utilisation des minerais et autres matières premières.

Le parcours réunit plus de 50 œuvres — installations, sculptures, vidéos, photographies et œuvres-instructions — de 20 artistes suisses et internationaux. Il intègre également des œuvres existantes, déjà produites et parfois oubliées, et invite à parcourir ce territoire transfrontalier à pied ou à vélo.

Dates clés de la Biennale :

Exposition visible du 29 avril au 14 juin 2026

Mardi 28 avril : Vernissage et présentations d’artistes à la Comédie de Genève

Mercredi 29 avril : Vernissage sur la Voie verte et à la Villa du Parc à Annemasse

Mardi 5 mai à la salle communale de Chêne-Bougeries : Conférence sur le sable donnée par Stéphanie Girardclos

Dimanche 7 juin à la Comédie de Genève : Spectacle Dédoméstication par Daniel Hellmann et RafaBqueer

Samedi 13 juin : Finissage et journée de mobilité douce

Artistes :

Ana Alenso ● Monira Al-Qadiri ● Yuri Ancarani ● Khalil Berro ● Juan Blanco ● Mabe Bethônico ● Seba Calfuqueo ● Tanja Engelberts ● Etter/Spozio ● Séverin Guelpa ● Daniel Hellmann ● Olaf Holzapfel ● Christian Jankowski ● Mathias Kessler ● Mahias Kessler & Ahmet Civelek ● Jeewi Lee ● Jeewi Lee & Philip C. Reiner ● Gabriela Löffel ● Gabriel Massan ● Omija ● Reconnecting Protocols ● Soya the Cow & Uhura Bqueer

Partenaires d’accueil

Comédie de Genève ● Villa du Parc ● Ville de Genève ● Commune de Chêne-Bougeries ● Commune de Thônex ● Projet MIRE

Partenaire programme

Association pour la Sauvegarde du Léman ● Public Eye ● Matériuum ● Histoire sans chute ● De fil en fil ● Vert le Futur ● Festival du Film Vert ● Terragir – énergie solidaire ● Pro Vélo

Partenaires académiques

HES-SO Genève ● Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA)

Avec le soutien

République et Canton de Genève ● Ville de Genève ● Loterie Romande ● Fondation Leenaards ● Fondation Göhner ● Pro Helvetia ● Commune de Chêne-Bougeries ● Commune de Thônex ● INAREMA

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/

Du 29 avril au 14 juin, une promenade artistique le long de la Voie verte de Genève à Annemasse, pour explorer les ressources naturelles qui façonnent notre quotidien.

Ana Alenso, The mine gives, the mine takes, 2020. ©Ana Alenso