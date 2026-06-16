Biennale de photographie Regards normands-iraniens conférence L’Iran dans les relations internationales depuis la Guerre Froide Espace Saint-Nicolas Coutances jeudi 30 juillet 2026.

Coutances

Biennale de photographie Regards normands-iraniens conférence L’Iran dans les relations internationales depuis la Guerre Froide

Espace Saint-Nicolas 12 Rue des Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Biennale de photographie Regards normands-iraniens

Que reste-t-il de nos racines?

Isabelle Eshraghi

Elisabeth Blanchet Burgot

par Les Regardeur.euses

Rencontre littéraire avec Sorour Kasmaï, auteure, traductrice et éditrice de la collection Horizons Persans chez Actes Sud, en partenariat avec la librairie L’OCEP et la médiathèque de Coutances.

Infos et inscription lesregardeur.euses@gmail.com ou Instagram

Deux femmes photographes, l’une normande, l’autre franco-iranienne, croisent leurs regards autour des notions de racines, de transmission et d’identité. Présentée à l’Espace Saint-Nicolas de Coutances, la première édition de la biennale de photographie Regards normands-iraniens réunit les œuvres d’Isabelle Eshraghi et d’Élisabeth Blanchet Burgot, dont les images dialoguent autour de la mémoire familiale, de l’héritage culturel et des femmes comme passeuses d’histoires. Tout au long de l’été, l’exposition sera enrichie d’une programmation culturelle variée ateliers de photographie argentique, projections de films iraniens, rencontre littéraire, concert de musique traditionnelle persane et conférences consacrées à l’Iran contemporain. Une installation participative réalisée avec les élèves du lycée Charles-François-Lebrun viendra également mettre à l’honneur 27 femmes iraniennes engagées.

Exposition présentée à l’Espace Saint-Nicolas de Coutances du 27 juin au 30 août 2026. .

Espace Saint-Nicolas 12 Rue des Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 lesregardeur.euses@gmail.com

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L’événement Biennale de photographie Regards normands-iraniens conférence L’Iran dans les relations internationales depuis la Guerre Froide Coutances a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme