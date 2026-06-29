Coutances

Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Persepolis

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Dans le cadre des Biennale de photographie Regards normands-iraniens .

Projection du film PERSEPOLIS de Marjane Satrapi:

– Mercredi 24 juin à 16h00 (Tarifs habituels)

– Lundi 29 juin à 21h00 (Fête du cinéma, tarif 5€)

– Mardi 30 juin à 18h15 (Fête du cinéma, tarif 5€) .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Persepolis

L’événement Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Persepolis Coutances a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme