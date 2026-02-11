Biennale du verre Salle de l’embarcadère Saint-Just-Saint-Rambert
Biennale du verre Salle de l’embarcadère Saint-Just-Saint-Rambert vendredi 2 octobre 2026.
Biennale du verre
Salle de l’embarcadère 58, Avenue des barques Saint-Just-Saint-Rambert Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Cette manifestation est un hommage aux verriers pontrambertois qui, par leur talent et leur savoir-faire, font rayonner leur entreprise classée Entreprise du patrimoine vivant en France et dans le monde.
.
Salle de l’embarcadère 58, Avenue des barques Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 52 08 97 memoire.patrimoine42@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5e biennale du verre
This event is a tribute to the glassmakers of Pontrambert who, through their talent and know-how, make their Living Heritage Company shine in France and around the world.
L’événement Biennale du verre Saint-Just-Saint-Rambert a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Loire Forez