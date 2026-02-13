C’est tout chocolat Saint-Just-Saint-Rambert

C’est tout chocolat

Salle de l’embarcadère quartier St Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Début : 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-11-21 19:00:00

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Plus d’une trentaine d’artisans chocolatiers et amis du chocolat vous présentent leurs savoir-faire 100% pur beurre de cacao lors de ce week-end festif.

Dégustations, Démonstrations, Animations et Ateliers pour enfants et adultes sont organisés.

Salle de l’embarcadère quartier St Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

English : C’est tout chocolat

Over thirty chocolate artisans and friends of chocolate will be showcasing their 100% pure cocoa butter expertise during this festive weekend.

Tastings, demonstrations, animations and workshops for children and adults are organized.

