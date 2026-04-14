Fête de la Loire, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert

Fête de la Loire Samedi 20 juin, 10h00 Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Saint-Just-Saint-Rambert (42)

20 juin 2026 / 10h – 18h

Venez rencontrer le CBN Massif central dans le cadre de la Fête du fleuve Loire et du programme LIFE Loire en Forez. Sur le stand, vous pourrez découvrir les plantes et les végétations qui poussent dans les forêts alluviales de ce fleuve emblématique. Les enfants pourront essayer de retrouver à quel endroit poussent les différentes plantes au cours d’une animation ludique et interactive sur le stand. Plusieurs sorties seront également proposées par un botaniste du CBN afin de partir à la rencontre des végétations alluviales caractéristiques de la Loire.

Sortie proposée en collaboration avec le Département de la Loire.

Durée : journée (10h-18h)

Trois sorties proposées par le Conservatoire : de 10h30 à 11h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h

Tout public

Gratuit

Réservation : sur place.

Infos :Fête du fleuve Loire à Saint-Just Saint-Rambert – Gorges de la Loire

Saint-Just-Saint-Rambert Promenade du Guittay Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Just-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.gorgesdelaloire.fr/agenda/fete-du-fleuve-loire/ »}]

Une journée festive autour du fleuve Loire dans le cadre du projet LIFE pour découvrir les écosystèmes et les végétations liés au fleuve.

Département de la Loire