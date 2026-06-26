Bientôt le jour Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Bientôt le jour

Mardi 12 janvier 2027 de 20h à 22h20. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 20:00:00

fin : 2027-01-12 22:20:00

Date(s) :

2027-01-12

De cette (en)quête, Julie Bertin a conservé pour sa création les récits de sept femmes et hommes de nationalité différente. Un métissage de sept soulèvements dont les récits portés par autant de comédien·nes se déploient par fragments, parfois se mêlent.

Qu’est-ce qui pousse une personne à changer de vie, à bifurquer, d’un instant à l’autre ? Certainement un séisme intime, un acte irrépressible qui rompt avec une situation devenue insupportable. Peut-être un soulèvement personnel, violent, arraché à la vie d’avant pour constituer l’acte fondateur de celle à venir. L’autrice et metteuse en scène Julie Bertin affectionne les mémoires individuelle et collective, les archives et l’Histoire récente. Elle est allée à la rencontre d’une centaine de personnes ayant vécu un bouleversement intérieur, en France ou ailleurs.

Répandue sur le sol, de la terre, et tendue dans le fond, une pièce de coton. Ce dispositif scénique simple évolue au gré des paroles, des souvenirs et des lieux. La danse s’en mêle quand les mots viennent à manquer ou quand l’émotion déborde. Des tableaux vivants, reliés par un lien invisible, se jouent sur un même territoire fictif, mais plein de promesses… .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

From this investigation, Julie Bertin selected the stories of seven women and men of different nationalities for her production. A blend of seven uprisings, whose stories—brought to life by seven actresses—unfold in fragments, sometimes intertwining.

L’événement Bientôt le jour Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille