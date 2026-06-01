« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture La Criée centre d’art contemporain Rennes 12 – 14 juin Ille-et-Vilaine

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif les 12, 13 et 14 juin !

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif !

**Au programme :**

– _Bienvenue à La Criée !_

(vendredi 12, dès 19h)

Vernissage de l’exposition

entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et tous

_– Lalala La Criée !_

(vendredi 12, dès 20h)

fanfare Ooz Band et DJ set de Liza Liza

entrée libre et gratuite, petite restauration et buvette sur place

_– Bingo La Criée !_

(samedi 13, 15h)

un jeu plein d’anecdotes décalées et des lots exceptionnels à gagner, par Lucie Baumann et Tony Regazzoni

entrée libre et gratuite

_– Bien joué La Criée !_

(dimanche 14, 15h)

rencontre et partie du jeu Rejouer La Criée

entrée libre et gratuite

_– Ma parole La Criée !_

(dimanche 14, dès 16h)

collecte de vos souvenirs, par Gilles Amalvi

entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

1



La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

