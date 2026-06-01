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« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture La Criée centre d’art contemporain Rennes

« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture La Criée centre d’art contemporain Rennes

« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture La Criée centre d’art contemporain Rennes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : La Criée centre d'art contemporain

Adresse : Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

« Bienvenue à La Criée ! » – Le grand weekend d’ouverture La Criée centre d’art contemporain Rennes 12 – 14 juin Ille-et-Vilaine

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif les 12, 13 et 14 juin !

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition anniversaire « Bienvenue à La Criée ! », le centre d’art imagine un grand weekend festif !

**Au programme :**

– _Bienvenue à La Criée !_
(vendredi 12, dès 19h)
Vernissage de l’exposition
entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et tous

_– Lalala La Criée !_
(vendredi 12, dès 20h)
fanfare Ooz Band et DJ set de Liza Liza
entrée libre et gratuite, petite restauration et buvette sur place

_– Bingo La Criée !_
(samedi 13, 15h)
un jeu plein d’anecdotes décalées et des lots exceptionnels à gagner, par Lucie Baumann et Tony Regazzoni
entrée libre et gratuite

_– Bien joué La Criée !_
(dimanche 14, 15h)
rencontre et partie du jeu Rejouer La Criée
entrée libre et gratuite

_– Ma parole La Criée !_
(dimanche 14, dès 16h)
collecte de vos souvenirs, par Gilles Amalvi
entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

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La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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