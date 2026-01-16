Bienvenue au jardin Idunn Picauville

Bienvenue au jardin Idunn

8 rue du Sy Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Nous vous invitons à découvrir notre jardin en permaculture qui est créé en harmonie avec la nature et en respectant toute la vie autour de nous. Nous ne labourons pas, nous protégeons et nourrissons le sol avec du paillage. Dans notre jardin, c’est la biodiversité qui prime. Nous mélangeons de nombreux légumes annuels et perpétuels, des plantes médicinales et aromatiques ainsi que des fleurs comestibles. Grâce à la création d’une spirale aux herbes, d’une serre, d’un verger, d’une mare et d’un hôtel à insectes, notre jardin est riche en faune et flore. Nous partageons le jardin avec les animaux et les insectes qui nous aident à trouver un équilibre. .

8 rue du Sy Picauville 50480 Manche Normandie idunn.annekrys@gmail.com

