Cérémonie en l’honneur du 507th PIR

Rue du Moulin Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Cérémonie au Mémorial du 507th PIR en présence des enfants des écoles de Picauville et du collège Sainte-Marie de Valognes. .

Rue du Moulin Picauville 50480 Manche Normandie u.s.normandy@gamil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cérémonie en l’honneur du 507th PIR

L’événement Cérémonie en l’honneur du 507th PIR Picauville a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Baie du Cotentin