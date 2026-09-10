Bienvenue aux Enfers !, Théâtre Graslin, Nantes

Informations pratiques

Bienvenue aux Enfers ! Mardi 10 novembre, 19h00, 21h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Tarif unique 7€ / 5€ avec le Pass

Concert jeunes : tarif unique 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T19:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T21:00:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00

Le chœur d’Angers Nantes Opéra vous convie aux Enfers !

Le premier Toutes voix dehors de la saison plonge dans l’histoire d’un homme qui, comme le poète Orphée, descend dans les entrailles de la Terre, rencontre le roi des morts et assiste aux rituels endiablés des mondes souterrains.

Au programme, les plus belles pages d’opéra, où le chœur incarne tour à tour les créatures infernales et les aspirations spirituelles des humains. On y vivra des extraits d’Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, de Faust de Charles Gounod, mais aussi des œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré et de la compositrice Marie Jaëll.

Théâtre Graslin Place Graslin Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/toutes-voix-dehors/bienvenue-aux-enfers »}]

Le chœur d’Angers Nantes Opéra vous convie aux Enfers ! (dès 6 ans) musique en famille

© Romain Boulanger