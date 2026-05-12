Gourgé

Bienvenue dans mon jardin au naturel -14 ème édition Le Jardin d’Amaranthe

2 Les Grippeaux Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Un week-end pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment d’échanges et de convivialité ! .

2 Les Grippeaux Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr

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English :

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel -14 ème édition Le Jardin d’Amaranthe Gourgé a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine