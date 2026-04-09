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SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Église Gourgé

SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Église Gourgé

SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Église Gourgé samedi 13 juin 2026.

Lieu : Église

Adresse : 2 Rue Philippe de Comines

Ville : 79200 Gourgé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Gourgé

SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE

Église 2 Rue Philippe de Comines Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Parcourez le bocage de Gourgé à la recherche de la Pie-grièche à tête rousse.   .

Église 2 Rue Philippe de Comines Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74  mailyse.bellanger@ornitho79.org

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English : SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE

L’événement SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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