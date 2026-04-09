SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Église Gourgé
SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Église Gourgé samedi 13 juin 2026.
Gourgé
SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE
Église 2 Rue Philippe de Comines Gourgé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Parcourez le bocage de Gourgé à la recherche de la Pie-grièche à tête rousse. .
Église 2 Rue Philippe de Comines Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74 mailyse.bellanger@ornitho79.org
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English : SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE
L’événement SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine