SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Église Gourgé

Gourgé

SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE

Église 2 Rue Philippe de Comines Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Parcourez le bocage de Gourgé à la recherche de la Pie-grièche à tête rousse. .

Église 2 Rue Philippe de Comines Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74 mailyse.bellanger@ornitho79.org

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English : SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE

L’événement SORTIE NATURE LA ROUQUINE DU BOCAGE DOIT ÊTRE DÉMASQUÉE Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine