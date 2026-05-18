Guéhenno

Bienvenue dans mon jardin au naturel à Guéhenno

2, Carento Guéhenno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Grande portes-ouvertes de jardins amateurs !

Lors de cet événement régional, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement les portes de leur jardin pour échanger sur les techniques qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l’environnement !

Jardin paysager de fleurs et de couleurs, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Dimanche de 14h à 17h, venez vous initier à l’art du pliage et découvrir l’origami avec Karine, de AKA Créations. .

2, Carento Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 43 42

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English :

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel à Guéhenno Guéhenno a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE