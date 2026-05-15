Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Domaine du Fort Le Domaine du Fort Prée-d’Anjou

Prée-d’Anjou

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Domaine du Fort

Le Domaine du Fort 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel revient en 2026 !

Le weekend des 13 et 14, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.

Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.

Ouvert le samedi de 14h à 17h & le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Sur 1.8 hectares de terrain, venez découvrir ce jardin à la fois paysager, sauvage et potager. Tout s’harmonise autour d’un seul mot d’ordre le respect du vivant. Canards et poules en semi-liberté, grande haie sèche pour optimiser les déchets de taille, astuces pour limiter l’arrosage, etc. Dans ce lieu, au charme indéniable, tout est pensé pour utiliser ce que la nature nous donne sans s’épuiser ou vider son porte-monnaie ! Nathalie et Olivier vous attendent avec grand plaisir pour échanger leurs savoirs et… apprendre encore et encore ! .

Le Domaine du Fort 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel event returns in 2026!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Domaine du Fort Prée-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE