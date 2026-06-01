Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des roses trémières Sauzelles samedi 13 juin 2026.

Sauzelles

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des roses trémières

15 Rue de la Cave Sauzelles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Installé à Sauzelles sur les hauteurs de la Creuse, Marcel cultive avec passion son jardin depuis de nombreuses années. Dans ce jardin, la nature et le jardinage sont forcément associés. De nombreux refuges sont destinés à l’accueil de la biodiversité au jardin, qu’il s’agisse des nichoirs, des gîtes à chauves-souris et des refuges à hérissons. Le jardin alterne entre les parties destinées au potager, celles dédiées au jardin d’ornement et celles préservées pour la biodiversité locale. Marcel pourra vous partager ces différents de paillages au pied des massifs et plantations du jardin. .

15 Rue de la Cave Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel operation organized by the CPIE Brenne Berry on June 14 and 15, 2025 on the theme of Preserving our health, our water and the environment also aims to create links between local residents.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des roses trémières Sauzelles a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY