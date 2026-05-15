Grez-en-Bouère

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin fleuri

Rue Villebois Mareuil Grez-en-Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel revient en 2026 !

Le weekend des 13 et 14, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.

Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.

Ouvert le samedi matin de 10h à 12h

Stationnement possible place de l’Église ou au Pôle Enfance dans la rue

Depuis 1995, l’association jardin fleuri accueille tout public souhaitant tisser du lien social et les invite à se rencontrer autour d’activités manuelles, préventives et culturelles. Le jardin, mis à disposition par la commune, apporte beaucoup de bienfaits à la fois physiques et psychiques pour les participants. Les légumes sont redistribués aux participants et utilisés en ateliers cuisine. L’école primaire juste à côté participe à des activités et utilise l’aire de compostage, l’association réalise une vente de plants chaque année au vide grenier du village. Venez faire connaissance avec les jardiniers et le jardin en terrasse, ancien jardin d’un couvent, où se mèlent les fleurs, les arbres et arbustes, un espace de pause, une serre et le potager. .

Rue Villebois Mareuil Grez-en-Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel event returns in 2026!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin fleuri Grez-en-Bouère a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE