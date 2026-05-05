Visite du Moulin Cavier unique en Mayenne, Moulin cavier de la Guénaudière, Grez-en-Bouère

Visite du Moulin Cavier unique en Mayenne Samedi 27 juin, 11h00, 14h15 Moulin cavier de la Guénaudière Mayenne

Gratuit, inscription souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:15:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Cette visite commentée permettra de comprendre l’architecture, les mécanismes et la place essentielle qu’occupait ce moulin dans la vie quotidienne d’autrefois. Vous pourrez admirer ce moulin à vent avec les ailes qui seront déployées devant vous.

Au détour de votre visite vous pourrez poursuivre éxplorer la campagne environnante à proximité du moulin.

Moulin cavier de la Guénaudière 53170 Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243643744 »}, {« type »: « email », « value »: « o.tourisme@paysmeslaygrez.fr »}]

Découvrez les particularités d’un moulin cavier lors d’une visite guidée dédiée à son histoire et à son fonctionnement. moulin mayenne

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