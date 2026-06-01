Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Les Jardins Kit’éco Yzernay samedi 13 juin 2026.

Yzernay

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Les Jardins Kit’éco

La Grande Devision Yzernay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Horticulteurs de profession, Béatrice et Philippe ont développé sur leur terrain un centre de formation et d’initiation pour partager leurs connaissances concernant le jardinage au naturel, la permaculture et l’agroécologie.

Souhaitant développer leur autonomie alimentaire, ils ont mis en place au fil du temps une grande diversité d’espaces variés expérimentaux: buttes, potager sur paillage naturel et sur toile de paillage, serre, culture en bac ou en pot, potager de l’ombre, forêt comestible, potager sur couvert végétal vivant permanent…

Une nouvelle forêt comestible de ½ hectare a vu le jour en 2022, pensée pour anticiper au maximum les changements climatiques (essences variées sélectionnées pour leur capacité à s’adapter).

Visite guidée par Philippe toutes les heures.

Stationnement sur le parking prévu à cet effet. Prévoir des chaussures adaptées, car l’éco-pâturage est pratiqué sur le site.

Chiens interdits .

La Grande Devision Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

L’événement Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Les Jardins Kit’éco Yzernay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais