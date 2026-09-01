Informations pratiques

Collonge-la-Madeleine

Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé !

Jardins de particuliers Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Des jardins vous ouvrent leurs portes, sur le territoire de l’Arroux.

Au programme, visites de jardins partage de bonnes pratiques, de techniques astucieuses, échanges, découvertes de jardins diversifiés et de jardiniers passionnés, convivialité au RDV!

Jardinage au naturel, gestion de l’eau, alimentation saine, accueil de la biodiversité, bien-être…venez en parler, et faire le plein de bonnes idées!

C’est ouvert à tous, venez nombreux ! Détails des jardins ouverts et planning sur la page Agenda du site internet du CPIE. .

Jardins de particuliers Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé !

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé ! Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)