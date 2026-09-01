Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé ! Collonge-la-Madeleine
samedi 12 septembre 2026 · Collonge-la-Madeleine
Informations pratiques
Collonge-la-Madeleine
Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé !
Jardins de particuliers Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Des jardins vous ouvrent leurs portes, sur le territoire de l’Arroux.
Au programme, visites de jardins partage de bonnes pratiques, de techniques astucieuses, échanges, découvertes de jardins diversifiés et de jardiniers passionnés, convivialité au RDV!
Jardinage au naturel, gestion de l’eau, alimentation saine, accueil de la biodiversité, bien-être…venez en parler, et faire le plein de bonnes idées!
C’est ouvert à tous, venez nombreux ! Détails des jardins ouverts et planning sur la page Agenda du site internet du CPIE. .
Jardins de particuliers Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 contact@cpie-pays-de-bourgogne.com
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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé !
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé ! Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)