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Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE ! CPIE Pays de Bourgogne Collonge-la-Madeleine

mercredi 14 octobre 2026 · CPIE Pays de Bourgogne · Collonge-la-Madeleine

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CPIE Pays de Bourgogne
Adresse
10 route de Morlet
Ville
71360 Collonge-la-Madeleine
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Collonge-la-Madeleine

Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE !

CPIE Pays de Bourgogne 10 route de Morlet Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

L’épopée de Balla Dieri, vient de la communauté toucouleur présente le long du fleuve Sénégal et traditionnellement tournée vers la pêche et l’agriculture. Or le fleuve baisse, beaucoup d’espèces de poissons ont disparu et la pêche fluviale ne peut plus être transmise à la jeunesse. Thierno se penche sur la difficulté d’être à la fois accueilli et rejeté, il nous parle du poids de la société sur les choix individuels, du désir de changement des nouvelles générations, de l’amour qui s’affranchit des frontières…   .

CPIE Pays de Bourgogne 10 route de Morlet Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 

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English : Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE !

L’événement Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE ! Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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