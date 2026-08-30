Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE ! CPIE Pays de Bourgogne Collonge-la-Madeleine

Informations pratiques

Collonge-la-Madeleine

Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE !

CPIE Pays de Bourgogne 10 route de Morlet Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

L’épopée de Balla Dieri, vient de la communauté toucouleur présente le long du fleuve Sénégal et traditionnellement tournée vers la pêche et l’agriculture. Or le fleuve baisse, beaucoup d’espèces de poissons ont disparu et la pêche fluviale ne peut plus être transmise à la jeunesse. Thierno se penche sur la difficulté d’être à la fois accueilli et rejeté, il nous parle du poids de la société sur les choix individuels, du désir de changement des nouvelles générations, de l’amour qui s’affranchit des frontières… .

CPIE Pays de Bourgogne 10 route de Morlet Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27

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English : Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE !

L’événement Pekâne le Festival des Contes Givrés revient au CPIE ! Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)